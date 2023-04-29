Чемпіонка світу з плавання російянка Світлана Варганова заарештована в Індії за участь у наркокартелі

Призерка Олімпіади-1980 Світлана Варганова заарештована в Індії за участь у наркокартелі. Як повідомляє The Indian Express, це сталося під час операції Бюро з контролю за наркотиками (NCB) у Гоа. Загалом було заарештовано трьох людей – серед них ще один росіянин, який виявився колишнім російським поліцейським, ідентифікованого як Андре, та індійського спільника Акаша, повідомили в НЦБ. Колишнього російського міліціонера назвали «вором у законі».

Операцію проводив підрозділ NCB у Гоа протягом останніх двох тижнів під наглядом зонального директора NCB Мумбаї Аміта Гавате.

У ході операції було вилучено ЛСД, кокаїн, метамфетамін та інші заборонені речовини. Офіційний представник NCB повідомив, що Варганова вже кілька років живе в Індії та займається постачанням наркотиків для іноземних громадян. Також у неї вдома була кальянна, куди могли приходити іноземці та вживати наркотик.

Варганова 58 років. Вона срібна призерка Олімпіади-1980 з плавання, а також чемпіонка світу 1982 року.