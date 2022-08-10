Через 9 років двох експоліцейських виправдали від звинувачень у спробі отримати хабаря від водія генерала

Шевченківський райсуд Києва виправдав колишніх правоохоронців від звинувачень у підбуренні і закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 липня.

У 2013 році поліція через кермування напідпитку вилучила водійські права у водія одного з генералів штабу командування сухопутними військами військової частини. Це сталося на службовому авто. На роботі водія сконтактували зі співробітником управлінні оборонного планування, який мав знайомого в поліції — сусіда по будинку.

Водію повідомили, що двом поліцейським треба передати 8000 гривень (еквівалент $1000 на той час). Не маючи достатньо грошей, чоловік звернувся із заявою про корупційний злочин. Причому сам він із працівниками поліції не спілкувався, а про хабар почув від посередника — сусіда працівника поліції.

Інспектор поліції, маючи доступ до матеріалів справи, нібито вилучив звідти водійське посвідчення. У подальшому посвідчення передано посереднику разом зі зразком заяви, в якій водій просить розглядати складений відносно нього протокол у Дніпровському районі Києва, оскільки нібито є його мешканцем.

Посередника затримали в кімнаті відвідувачів КПП військової частини після того, як він віддав посвідчення і зразок заяви водієві, а сам отримав 8000 гривень.

Поліцейські не визнавали вину і категорично заперечували обговорення хабара. Так один із обвинувачений говорив, що не обіцяв повернути посвідчення, а тільки казав, що спробує, а яким чином не пам’ятає так як минуло 8 років. Інший обвинувачений стверджував, що посвідчення нікому не передав і гроші йому ніхто не пропонував. Більше того, повернення водійського посвідчення в його обов’язки не входило.

Аналізуючи показання водія та його заяву про злочин, суд приходить до висновку, що з показань останнього вбачається, що він ніколи не був знайомий з обвинуваченими працівниками поліції. Усе його спілкування проходило з посередником, якого затримали при передачі коштів та в подальшому засудили (покарання — штраф). Тому показання цього свідка не підтверджують вину підсудних.

Що стосується показань свідка-посередника, то вони, на думку суду, не можуть лягти в основу обвинувального вироку за відсутності інших доказів та є явно недостатніми. Цей чоловік знав тільки одного з поліцейських. Вимагання ним коштів із метою передачі будь-кому не встановлено.

Крім того, суд не побачив у матеріалах справи даних, які б вказували, як саме інспектор поліції міг вплинути на інших посадових осіб, враховуючи відсутність у нього повноважень на повернення посвідчення водія.