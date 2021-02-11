Через «Бориспіль» намагалися ввезти рекордну для аеропорту партію контрабандних цигарок: понад 10 тонн, вартістю близько ₴10 млн. 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, під час спецоперації в рамках кримінального провадження за фактами контрабанди підакцизних товарів та зловживання службовим становищем вилучено партію цигарок загальною вартістю майже 10 мільйонів гривень (ч. 2 ст. 201, ч.1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, більше 10 тон тютюнових виробів контрабандою було ввезено в Україну з Об’єднаних Арабських Еміратів через Міжнародний аеропорт «Бориспіль» під виглядом споживчих товарів та ретельно приховано від митного контролю.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. Готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно із ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки

СБУ , представниками митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної митної служби України.

Пресслужба Київської обласної прокуратури