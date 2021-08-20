Через лінію розмежування в так звану «ДНР» незаконно завезли товарів більше ніж на $20 млн.

СБУ у Дніпропетровській області заблокувала схему незаконного постачання продукції до псевдоутворення «ДНР». За попередньою інформацією, прибуток зловмисників становив понад 20 мільйонів доларів США.

Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію.

Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області.

Податки та збори від продажу товарів йшли на утримання бандформувань та окупаційних адміністрацій.

За даними слідства, товари відвантажували на адреси підставних фірм. А щоб «прикрити» оборудку документально, організатори залучили як «партнера» підконтрольну юридичну особу з реального сектору економіки України. Таким чином створювалася видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.

Співорганізаторку злочинної схеми впіймали «на гарячому», коли вона прибула з Донецька для ведення переговорів з «партнерами» щодо подальших незаконних поставок продукції до «ДНР».

У ході проведених обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі та за місцем тимчасового мешкання зловмисниці у Києві вилучено:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

бухгалтерську документацію фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Викриття протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

СБУ