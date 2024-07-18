Через місяць після призначення на посаду чиновник сам собі нараховував 145 тис. премії

Святошинська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району міста Києва у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, 35-річний посадовець в лютому 2023 року був призначений на посаду директора Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва за результатами конкурсного відбору.

Вже через місяць після призначення на посаду, чоловік, без відповідного погодження зі Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією самостійно почав нараховувати собі премії за виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру. Таким чином за кілька місяців він отримав премій на загальну суму 145 тис. гривень.

Київська міська прокуратура