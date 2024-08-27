Через недбалість посадовця ДП фірми привласнили ₴3,8 млн., виділених на відновлення критичної інфраструктури

Посадовець державного енергетичного підприємства «наосліп» погодив умови договорів, через що гроші, виділені на відновлення критичної інфраструктури, були привласнені двома приватними фірмами. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У 2023 році між цим державним підприємством та двома приватними фірмами був укладений договір про надання послуг у сфері відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі. Підрядники мали демонтувати дві електропідстанції та електротехнічне обладнання з місць їх розташування, перевезти і встановити їх в інших місцях. Взяті на себе зобов’язання вони виконали, але безпідставно завищили вартість своїх послуг.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури виявили махінації посадових осіб приватних підприємств ще на початку 2024 року. Слідчі встановили, що ділки завдали державі збитків на суму майже 3,8 млн грн, коли внесли завідомо недостовірні дані до актів прийому виконаних робіт. У березні їм повідомили про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Матеріали вже передані до суду.

Надалі ж правоохоронці встановили, що безпідставне перерахування державних коштів підрядникам стало можливим через неналежне виконання службових обов`язків керівником однієї з галузей державного енергетичного підприємства, який здійснював контроль за закупівлею робіт та їх виконанням. Посадовець мав забезпечити максимальну економію під час вибору підрядників, організувати перевірку підлеглими працівниками обґрунтованості вартості їхніх послуг, але не зробив цього і «наосліп» погодив умови укладених з фірмами договорів.

«Нині ми повідомили йому про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 12750 гривень або без такого», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Роман Яловий.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини