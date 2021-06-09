Через недбалість слідчого прокуратури зникли майже 700 тисяч гривень речових доказів

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому старшому слідчому обласної прокуратури, службова недбалість якого призвела до втрати речових доказів на суму майже 700 тисяч гривень.

Встановлено, що у 2018 році під час обшуку у справі щодо розповсюдження наркотиків слідчій прокуратури вилучив приблизно 680 тисяч гривень, мобільний телефон та інші речові докази.

Однак він не забезпечив їх облік та зберігання у спеціальних приміщеннях та банках, що призвело до їх втрати.

Ексслідчий підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ГОУ ДБР.

ДБР