Через недбалість військовослужбовця ЗСУ втратили майже 90 тонн авіаційного палива
Під час війни належне виконання службових обов’язків військовими та раціональне використання матеріальних цінностей набуває особливої ваги та значення.
Працівники ДБР повідомили про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива.
У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.Tweet