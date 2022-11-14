Через незаконні дії держреєстраторки з комунальної власності Харкова вибуло приміщення вартістю понад ₴800 тис.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у квітні 2016 року до обвинуваченої звернулась жінка з метою проведення державної реєстрації на нежитлове приміщення, розташоване по вул. Мироносицькій, яке перебувало у власності територіальної громади м. Харкова. Загальна площа нерухомого майна складає майже 200 кв. м, а вартість — понад 800 тис. грн.При цьому відповідних правовстановлюючих документів у жінки не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність.

Державна реєстраторка, порушуючи вимоги законодавства, зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за жінкою з метою одержання неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура