Через п’яного водія у ДТП на блокпосту в Одеському районі постраждало четверо людей (фото)

Автопригода сталася вчора, 16 грудня, близько 5-ї години на Старокиївській дорозі.

Поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій легковика «Ford» здійснив зіткнення з автомобілем «Honda» під керуванням 21-річного водія, коли останній зупинився попереду для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. Від удару легковик «Ford» відкинуло в бік, в результаті чого він скоїв наїзд на гвардійця.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича «Ford» та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.

Керманич «Ford» мав ознаки алкогольного сп’яніння. В нього та водія «Honda» були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство. Встановлюються всі обставини події.

Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР.

Одеське районне управління поліції № 2