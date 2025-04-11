Через ревнощі та алкоголь позбавив життя односельця: затримано 31-річного жителя Одещини

У ході сварки, що виникла під час спільного відпочинку, фігурант спричинив знайомому смертельне ножове поранення. Правопорушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Кілька днів тому ввечері до поліції звернулась жителька одного з населених пунктів Березівської громади і повідомила, що в її будинку гість отримав травму і не подає ознак життя.

Прибувши за вказаною жінкою адресою, поліцейські виявили на терасі закривавлене тіло 33-річного односельця господині.

Попередньо правоохоронці встановили, що вона разом зі своїм співмешканцем та гостем вживали алкогольні напої. Під час посиденьок чоловіки почали сваритися на ґрунті ревнощів. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар вдарив гостя ножем у шию.

Потерпілий загинув до приїзду медиків, попередньо, від гострої крововтрати. Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу, за висновком якої буде встановлена остаточна причина смерті.

Після скоєного нетверезий зловмисник втік в інший кінець села і сховався. Дільничний та поліцейський офіцер громади виявили розшукуваного в будинку його знайомого в ході подворового обходу, що проводився в рамках слідчо-розшукових заходів.

З місця злочину слідчі вилучили речові докази, в тому числі ніж, які скерували на експертні дослідження. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному він зізнався.

Наразі за наявності достатніх доказів зловмиснику повідомили про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Березівський районний відділ поліції Одещини