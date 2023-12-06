Через ревнощі житель Білгорода-Дністровського спричинив тяжкі тілесні ушкодження співмістянину

Правопорушника помістили під цілодобовий домашній арешт. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що компанія молоді зібралась вдома у одного з товаришів, де вживала алкогольні напої. Згодом вони вийшли у двір багатоповерхівки та продовжили свій відпочинок. Під час спілкування один з хлопців приревнував свою дівчину до іншого і почав висловлювати йому своє невдоволення. У відповідь той вирішив конфлікт силою, вдаривши невдоволеного молодика кулаком по голові так, що потерпілий упав, вдарився головою об асфальт і знепритомнів.

Постраждалого каретою швидкої допомоги у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні. Медики діагностували йому забої голови та переломом кісток черепа.

Протягом кількох годин поліцейські розшукали зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі призначили у справі низку експертиз, слідство триває», – повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини