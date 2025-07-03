Через службову недбалість директора КП на Тернопільщині завдано збитків довкіллю на суму понад ₴745 тис.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства, обвинуваченого у службовій недбалості та у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих річкових вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 242 КК України).

За даними слідства, директор комунального міського підприємства через службову недбалість упродовж 2024 року допустив перевищення скидів нечистот до річки Золота Липа. Через скид стічних вод, які не відповідали умовам дозволів на спеціальне водокористування, було забруднено поверхневі води річки і створило небезпеку для довкілля.

Збитки від забруднення довкілля становлять понад 745 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділенням поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Прокурори надіслали до суду позов про відшкодування обвинуваченим шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури