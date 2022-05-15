Через службову недбалість і допущені рубки лісу майже на ₴555 тис. судитимуть лісничого ДП «Свалявське ЛГ»

Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лісничого держпідприємства «Свалявське ЛГ» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що працівник лісгоспу не вжив жодних заходів із охорони лісу від самовільних рубок. Таким чином на ввіреній йому території посадовець допустив проведення незаконної порубки дерев різних порід. Це відбувалося протягом 2020-2021 рр., а державі, як наслідок, завдано збитки у розмірі майже 555 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі П’ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Ужгороді) ТУ ДБР. Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а обвинувальний акт щодо нього скеровано на розгляд Свалявського районного суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури