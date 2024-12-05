Через службову недбалість посадовця міськради з бюджету безпідставно виплатили понад майже ₴13 млн. за спальні мішки

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки начальнику управління однієї з міських рад (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець на виконання договору між міськрадою і підприємцем, який створив товариство з обмеженою відповідальністю за 5 днів до проведення торгів, прийняв 4500 спальних мішків, які не відповідають чинним нормам якості для товару даного виду. Спальні мішки на суму 12 690 000 грн були придбані на виконання «Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки» і ними мали забезпечити пункти обігріву в навчальних закладах міста.

Кошти були перераховані підприємцю, який на момент укладення договору не займався жодним виробництвом, не мав найманих працівників. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду кілька тижнів тому. Його обвинувачено у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, легалізації (відмиванні) доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Триває розслідування, що здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури