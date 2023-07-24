Через зауваження за паркування зловмисник вдарив киянина та зробив постріл в його бік

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення до семи років.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Миру невідомий вчинив хуліганські дії. Першими на виклик прибули патрульні, які виявили на місці порушника, а слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції задокументувала зловчин.

Поліцейські встановили, що жінка зробила водію авто зауваження щодо неправильного паркування. У відповідь фігурант почав словесно ображати жінку, тож вона подзвонила своєму чоловіку, який прийшов через декілька хвилин. У подальшому власник авто продовжив сваритись з опонентом, вдарив його в обличчя, дістав пістолет та зробив постріл в його бік.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – це 48-річний місцевий мешканець. Зброю, з якої стріляв чоловік, вилучено та направлено на експертизу.

Слідчий Дніпровського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва