Черговою жертвою «псевдобанкіра» стала жителька міста Ромни на Сумщині

П’ятдесятирічна жінка під час телефонної розмови довірливо виконала всі вказівки шахрая, в результаті чого з її рахунку зникло близько до 20 000 гривень. Наразі по даному факту роменські поліцейські відкрили кримінальне провадження та проводять оперативно-розшукові заходи.

До чергової частини Роменського районного відділу поліції з заявою про шахрайство звернулася 50-річна роменчанка. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Під час розмови останній повідомив, що її картка буде заблокована у зв’язку з шахрайськими діями. Заявниця зазначила, що саме перебуває неподалік від відділення банку та може особисто зайти і все уточнити. Але співрозмовник запевнив її, що цього не потрібно роботи, бо все можна вирішити в телефонній розмові.

Так, потерпіла довірливо виконала всі вказівки незнайомця і, як наслідок, з її рахунку зникло близько до 20 тисяч гривень. Та нажаль, про те, що стала жертвою шахрая зрозуміла запізно.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та розпочали проведення необхідних заходів по встановленню місця знаходження зловмисника.

«Вкотре звертаю увагу громадян: якщо до вас зателефонували незнайомці і представившись працівником банку під різними приводами почали випитувати ваші конфіденційні дані, або дані вашої банківської картки, чи інші секретні коди, то ні в якому разі нікому нічого не повідомляйте! Адже так діють лише аферисти. Краще завершіть розмову і зверніться до найближчого відділення банку, де все й з’ясуєте. Так, ви вбережете себе та свої заощадження від шахраїв» — коментує Марина Йосипенко, начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області