Чергову колаборантку чекає суд: допомогала будувати російську пенсійну систему на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 47-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації смт Великий Бурлук місцева жителька з власної ініціативи обійняла посаду «специалиста» у так званому «Секторе обслуживания граждан отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Колаборантка приймала заяви та здійснювала видачу мешканцям Великого Бурлука нових пенсійних посвідчень зразка рф.

Працювала обвинувачена на окупантів за 30 тисяч російських рублів на місяць.

Правоохоронці викрили жінку. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура