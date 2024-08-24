Черговий обмін полоненими: опубліковано повний список звільнених українців
Відбувся 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики.
Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.
- Андрусенко Артем Сергійович.
- Бабенко Антон Віталійович.
- Бабій Юрій Миколайович.
- Балог Роберт Людвигович.
- Бочко Богдан Володимирович.
- Ватраль Мар’ян Васильович.
- Веремеєнко Євген Юрійович.
- Вороник Євген Сергійович.
- Воронін Павло Олександрович.
- Гета Ігор Юрійович.
- Гнатюк В’ячеслав Олександрович.
- Голубенко Максим Петрович.
- Голубець Ростислав Тарасович.
- Гонтар Олег Анатолійович.
- Горян В’ячеслав Юрійович.
- Григоров Євген Олександрович.
- Гусаров Андрій Дмитрович.
- Дмитренко Артем В’ячеславович.
- Дода Віктор Валерійович.
- Древецький Андрій Абдураманович.
- Дрельський Дмитро Сергійович.
- Дременченко Андрій Леонідович.
- Дядюра Сергій Андрійович.
- Еккерт Євген Сергійович.
- Єремчук Максим Андрійович.
- Єрмаков Данило Павлович.
- Жебка Артем Валерійович.
- Жолонковський Артур Вікторович.
- Загрядка Олександр Русланович.
- Заєць Микола Володимирович.
- Калюжний Назар Віталійович.
- Канчура Олександр Вікторович.
- Кисельов Данило Сергійович.
- Кісіленко Богдан Олександрович.
- Коваль Олександр Анатолійович.
- Коляда Орест Михайлович.
- Котенко Євген Олександрович.
- Кошмак Назар Вікторович.
- Кравчук Ігор Валерійович.
- Кузнецов Родіон Сергійович.
- Куліш Олександр Віталійович.
- Кусовник Микола Миколайович.
- Ларченко Євген Олексійович.
- Левченко Іван Миколайович.
- Лещенко Владислав Валерійович.
- Литвак Владислав Леонідович.
- Литовченко Сергій Олександрович.
- Малофієнко Андрій Олексійович.
- Маляр Роман Сергійович.
- Марченко Всеволод Олександрович.
- Матвєєв Сергій Миколайович.
- Медведєв Віталій Іванович.
- Михайлюк Антон Володимирович.
- Мірошниченко Антон Олександрович.
- Можаровський Сергій Юрійович.
- Мойсеєнко Юрій Володимирович.
- Молойко Олексій Миколайович.
- Москальов Микола Ігорович.
- Москалюк Олександр Іванович.
- Мошковський Олександр Миколайович.
- Нечипорук Дмитро Дмитрович.
- Онищенко Леонід Андрійович.
- Павленко Олександр Вікторович.
- Палащук Віталій-Юрій Сергійович.
- Панчук Ілля Русланович.
- Пасічник Євгеній Олександрович.
- Пахнюк Дмитро Ігорович.
- Плясецький Максим Вікторович.
- Поліщук Юрій Олександрович.
- Пономарьов Олексій Михайлович.
- Рабчук Кирило Володимирович.
- Рябіна Владислав Геннадійович.
- Рябовол Владислав Романович.
- Савонік Максим Степанович.
- Сало Юрій Віталійович.
- Самбуренко Михайло Олександрович.
- Сапонюк Максим Миколайович.
- Севба Віталій Олегович.
- Селезньов Владислав Олександрович.
- Семенюк Ігор Володимирович.
- Сєрікпаєв Руслан Олегович.
- Сиворакша Денис Васильович.
- Симонов Владислав Олександрович.
- Сиротюк Владислав Віталійович.
- Сідько Дмитро Олегович.
- Січкар Андрій Петрович.
- Смирнов Анатолій Миколайович.
- Соболєв Дмитро Сергійович.
- Солоп Денис Леонідович.
- Старов Олександр Віталійович.
- Стеценко Денис Тимурович.
- Тарасович Віталій Андрійович.
- Тарасюк Валерій Васильович.
- Темний Олександр Олександрович.
- Тесленко Олександр Сергійович.
- Тиняков Сергій Павлович.
- Тунік Михайло Михайлович.
- Тютюн Максим Володимирович.
- Фаль Семен Миколайович.
- Філатов Богдан Андрійович.
- Філіпенко Олег Артурович.
- Фіцай Антон Петрович.
- Фонтош Валерій Анатолійович.
- Харенко Владислав Анатолійович.
- Храпійчук Владислав Віталійович.
- Циганок Володимир Володимирович.
- Чепурненко Віталій Юрійович.
- Черепанов Дмитро Миколайович.
- Швець Василь Володимирович.
- Ширiн Вiталiй Васильович.
- Шутов Віталій Андрійович.
- Щав’юк Михайло Володимирович.
- Щербань Андрій Вікторович.
- Якименко Владислав Вячеславович.
- Янюк В’ячеслав Олегович.
Tweet