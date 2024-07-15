Черговий «слуга-95» попався на хабарництві. Колеги оперативно «приздихались» його
Фракція “Слуги народу” призупиняє членство нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві. Також виключать зі складу парламентської тимчасової слідчої комісії, у якій він працює.
У партії “Слуга народу” відреагували на скандал, у який потрапив їхній депутат Микола Задорожній.
Речниця політсили Юлія Палійчук повідомила, фракція виступає “за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній”.
“Якщо його вину буде доведено – він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює”, – зазначила Палійчук.
- 15 липня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили Задорожнього, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині.
- Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.
Хто такий Микола Задорожній
- Задорожній – уродженець Дніпропетроовщини, за фахом — вчитель фізики та інформатики
- Був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів, менеджером зі збуту і постачання, працював в івент-агенції “GB Event by Kvartal 95”.
- Також займався викладацькою діяльністю. Був учасником гумористичної групи “Брати Гагаріни”, що виступала на телепроекті “Бійцівський клуб”.
- У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету.