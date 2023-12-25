Черговий утриманець СІЗО продавав в інтернет-мережі неіснуючий автомобіль. Тюремники були «не в курсах»?

Зловмисник, очікуючи вирок суду за пограбування, розбій та тяжкі тілесні ушкодження, ошукав двох чоловіків з Київської та Одеській областей, завдавши їм загалом 77 тисяч гривень збитків. Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві. За цей злочин йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Працівники Ізмаїльського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Державної установи Ізмаїльський слідчий ізолятор встановили, що правопорушник, використовуючи власний мобільний телефон, розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення щодо продажу автомобіля «Jeep Cherokee», якого у нього не було. Потенційним покупцям, які телефонували, той обіцяв оформити необхідні документи і доставити транспортний засіб додому за умови перерахування частини коштів на відповідні витрати.

Правоохоронці з’ясували, що у такий спосіб зловмисник виманив 5 тисяч гривень у жителя Одещини та 72 тисячі гривень у жителя Київщини. Гроші потерпілими були перераховані на вказані зловмисником рахунки.

Під час санкціонованого обшуку за місцем перебування правопорушника поліцейські вилучили мобільний телефон з інформацією щодо скоєного шахрайства.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Правопорушнику загрожує покарання до трьох років позбавлення волі», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Слідство триває. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до аналогічних злочинів.

Вкотре закликаємо громадян буди обачними під час покупок в інтернет-мережі і не сплачувати гроші наперед за товар чи послуги.

Ізмаїльський районний відділ поліції