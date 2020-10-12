Черкащанин, що порізав падчерку та вкинув до криниці сина, таки сяде до в’язниці на 11 років

У суді відстояли покарання у вигляді 11 років позбавлення волі жителю Тальнівщини, який у серпні минулого року ледь не вбив падчерку та сина.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

Колегією суддів кримінальної палати Черкаського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким жителю Тальнівського району призначено 11 років позбавлення волі за замах на вбивство своїх дітей.

Як писав 18000, злочин стався у серпні 2019 року в селі Заліське. Нетверезий чоловік наніс кілька ножових поранень 10-річній падчерці, а 3-річного сина вкинув у криницю, глибиною 25 метрів. Хлопчик отримав різного ступеня тілесні ушкодження, а також переохолодження тіла, яке супроводжувалося загрозливим для життя коматозним станом з набряком головного мозку. Після злочину дружина підозрюваного просила розлучення.

Тоді чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство двох малолітніх дітей (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

У квітні цього року Ватутінський міський суд призначив підсудному покарання у виді 11 років позбавлення волі. Водночас сторона захисту оскаржила судове рішення до суду апеляційної інстанції, однак там рішення залишили без зміни – 11 років ув’язнення. // 18000.com.ua