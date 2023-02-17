Черкащанка, яка передавала малолітню доньку для сексексплуатації, відправиться за ґрати на 8 років

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину матері з Черкас.

Суд визнав її винною у торгівлі і розбещенні власної дитини (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301). Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. В подальшому збувала виготовлені матеріали за гроші.

Також доведено, що засуджена неодноразово передавала доньку для виготовлення порнографічного контенту дорослому чоловіку. В такий спосіб хотіла збагатитися за рахунок малолітньої дитини.

На підставі вироку суду відомості щодо жінки будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Офіс Генерального прокурора