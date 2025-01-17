Черкащанку судитимуть за наругу над могилою військовослужбовця Збройних Сил України

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жительки м. Черкаси за вчинення наруги над могилою військовослужбовця та заволодіння предметами, які на ній знаходилися (ч. 1 ст. 297 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у передноворічу ніч 47-річна жінка, йдучи Алеєю Героїв на одному з кладовищ у м. Черкаси, незаконно заволоділа новорічною ялинкою з могили полеглого військовослужбовця Збройних Сил України, котру принесли його рідні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини зловмисниці загрожує покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури