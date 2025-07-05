Черкащанин завдав «товаришу по чарці» смертельних тілесних ушкоджень

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

3 липня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями. Попри зусилля медиків, отримані травми виявилися несумісними з життям. 49-річний потерпілий помер у лікарні.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що між двома знайомими, які разом розпивали алкоголь, виникла суперечка з бійкою. 47-річний чоловік кулаками та ногами побив 49-річного жителя села Ротмистрівка. Після інциденту зловмисник покинув місце події. Наступного дня односельці виявили потерпілого у тяжкому стані та викликали швидку медичну допомогу. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він помер.

Поліцейські встановили місцеперебування 47-річного черкащанина. Наразі слідчими смілянського відділу поліції, за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області