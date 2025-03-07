Черкащанина засуджено до 10 років позбавлення волі за замах на замовне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено жителя міста Черкаси, який був організатором замаху умисного вбивства на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Так, указана особа на початку вересня 2024 року з метою уникнення боргових зобов’язань, підшукала виконавця, щоб той за кошти в сумі 2 000 доларів США вчинив убивство жителя Київської області.

У подальшому зазначена особа та виконавець, який був залучений до конфіденційного співробітництва з поліцією, провели декілька зустрічей, під час яких обговорили деталі реалізації злочинних намірів та замовник передав завдаток у розмірі 5 000 грн.

У жовтні 2024 року під час зустрічі вказаних осіб, замовнику вбивства були продемонстровані імітаційні засоби – фотознімки, на яких був зображений житель Київської області з інсценованими слідами насильницької смерті. Будучи впевненим у реальності умисного вбивства, замовник обговорив із виконавцем умови розрахунку за вчинений злочин, після чого замовника було затримано працівниками поліції.

Придніпровським районним судом міста Черкаси 27.02.2025 ухвалено обвинувальний вирок, яким організатора засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, крім житла, на користь держави.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури