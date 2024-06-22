Черкаські кіберполіцейські викрили шахрая, який ошукував військовослужбовця

Зловмисник отримав доступ до банківського рахунку військового та привласнив його гроші. Фігуранту повідомили про підозру.

Зловмисника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Звенигородського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що 25-річний правопорушник отримав доступ до банківського рахунку військовослужбовця ЗСУ та привласнив близько 220 000 гривень на підконтрольний йому рахунок.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили докази, які підтверджують його причетність до вчиненого злочину.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Черкаської області