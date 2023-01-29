Черкаські правоохоронці викрили чоловіків, які зберігали дитячу порнографію та наркотики

Протиправні дії трьох черкащан поліцейські викрили під час проведення профілактичних заходів з протидії торгівлі людьми.

Правоохоронці здійснили необхідні слідчі дії та виявили в ґаджетах порушників контент, що належить до дитячої порнографії. Вони вилучили значну кількість відео й фото матеріалів, системні блоки персональних комп’ютерів, мобільні телефони та флеш-носії, а також наркотичні речовини.

На підставі задокументованого факту та зібраних речових доказів одному з порушників вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання, щодо вручення підозри ще двом чоловікам. Усім трьом загрожує до шести років позбавлення волі.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Заходи з викриття проводили працівники відділу міграційної поліції, слідчі Черкаського районного управління та поліцейські батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

Сектор комунікації поліції Черкаської області