Черкаські правоохоронці викрили чоловіків, які зберігали дитячу порнографію та наркотики

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Протиправні дії трьох черкащан поліцейські викрили під час проведення профілактичних заходів з протидії торгівлі людьми.

Правоохоронці здійснили необхідні слідчі дії та виявили в ґаджетах порушників контент, що належить до дитячої порнографії. Вони вилучили значну кількість відео й фото матеріалів, системні блоки персональних комп’ютерів, мобільні телефони та флеш-носії, а також наркотичні речовини.

Черкаські правоохоронці викрили чоловіків, які зберігали дитячу порнографію та наркотики

На підставі задокументованого факту та зібраних речових доказів одному з порушників вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

Черкаські правоохоронці викрили чоловіків, які зберігали дитячу порнографію та наркотики

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання, щодо вручення підозри ще двом чоловікам. Усім трьом загрожує до шести років позбавлення волі.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Заходи з викриття проводили працівники відділу міграційної поліції, слідчі Черкаського районного управління та поліцейські батальйону поліції особливого призначення  ГУНП в Черкаській області.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

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