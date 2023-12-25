Черкаський депутат від забороненої ОПЗЖ отримав 5 років за виправдовування російської агресії

Він є ще й помічником народного депутата України.

Суд визнав винним депутата Черкаської міської ради у виправдовуванні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників.

Як повідомили у прокуратурі, чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії “Опозиційна платформа – за життя” та нині є помічником народного депутата України.

Прокурори у суді довели, що депутат міськради упродовж червня-липня 2022 року у розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.