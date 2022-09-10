Черкаський слідчий затримав чоловіка, який кинув гранату в поліцейських

На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство працівників поліції. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Інцидент стався 9 вересня у селі Галаганівка, на Чигиринщині. Місцеві мешканці повідомили, що чоловік в одному з магазинів демонстрував присутнім гранату. Люди зателефонували на 102.

Працівники поліції оперативно прибули на місце події. Побачивши правоохоронців, чоловік одразу почав погрожувати кинути в них гранатою, якщо ті наблизяться. Перемовини щохвилини ускладнювалися через вкрай неадекватну поведінку правопорушника.

Поліцейські відвели очевидців на безпечну відстань. У той час зловмисник витягнув кільце з гранати та кинув її у правоохоронців.

Слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Давиденко, зреагував миттєво. Він повалив зловмисника на землю. На щастя, граната не вибухнула й ніхто не постраждав.

47-річного жителя села Галаганівка затримали у процесуальному порядку. Чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння, результат якого був негативним.

Під час особистого обшуку у затриманого вилучили гранату РГД-5 та гранату Ф-1 із запалом.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання та за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції в Черкаській області