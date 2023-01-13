Чернігівець, який неодноразово садився п’яним за руль, погрожував вбивством поліцейському

Чернігівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Чернігова за погрозу вбивством та насильством працівнику правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України).

За даними слідства, водій, який неодноразово керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейському вбивством та насильством. Представник поліції, виконуючи посадову інструкцію, під час патрулювання міста неодноразово складав на обвинуваченого протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури