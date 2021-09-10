Чернігівка віддала шахраям 4 тисячі доларів. Патрульні знайшли зловмисників і гроші

У Чернігівській області затримали людей, ймовірно, причетних до шахрайства. Вчора, 9 вересня, близько 21-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що 63-річній чернігівці зателефонував невідомий та повідомив, що її дочка потрапила до лікарні і на лікування терміново потрібні гроші. Не розібравшись в ситуації, жінка віддала незнайомій людині 4000 доларів США. Вже потім виявилося, що з дочкою все гаразд.

Про цю подію повідомили в пресслужбі патрульної поліції Чернігівської області.

Розібравшись в ситуації, чернігівка звернулася до поліції. Патрульним, які прибули на місце, потерпіла описала невідомого, якому віддала гроші. Завдяки камерам спостереження на будинку, правоохоронці з’ясували на якому автомобілі пересувався зловмисник.

З’ясувалося також, що цей транспортний засіб вже виїхав за межі Чернігова і рухається у напрямку столиці. Всі патрульні екіпажі отримали орієнтування про розшук авто.

За деякий час патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту «Кіпті», зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який значився в орієнтуванні. В авто перебували двоє чоловіків. Як з’ясувалося, 20-річний житель Чернігова та 25-річний киянин.

На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду транспортного засобу слідчий виявив та вилучив кошти в сумі 4 000 доларів США.

Поліція проводить повну перевірку. Тривають слідчі дії. // Чернігів.City