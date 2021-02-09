Чернігівська поліція провела обшуки у підозрюваних в шахрайстві, які сидять в одеському СІЗО

Чернігівські поліцейські провели санкціоновані обшуки в одеському слідчому ізоляторі та викрили трьох осіб, що обґрунтовано підозрюються в шахрайських діях. Зокрема, підозрювані змусили школярку віддати їм всі сімейні заощадження.

29 вересня до поліції звернулася 39-річна чернігівка, яка повідомила, що її 10-річну доньку ошукали невідомі. На мобільний телефон дівчинки зателефонував невідомий та сказав, що її батьки потрапили у біду. Дитину залякали нещастями та запевнили, що вона може допомогти батькам, якщо знайде вдома і передасть «для порятунку» всі заощадження.

Стривожена дівчинка виконала вказівки шахраїв та передала 40 000 гривень, 350 доларів США та 250 євро чоловіку, що приїхав автомобілем до її будинку.

Поліцейські встановили, що за грошима до дитини приїхав таксист, який прийняв виклик Чернігів-Одеса. Замовник повідомив водію, що у Чернігові до нього підійде дівчинка та віддасть пакет, який і потрібно привезти на інший кінець країни.

В ході комплексу оперативно-розшукових заходів чернігівські поліцейські встановили, що шахрайський ланцюг тягнеться до слідчого ізолятора в місті Одеса. Тому 8 лютого співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції спільного з управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернігівській області провели обшуки в одній з камер одеського СІЗО.

Там поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки та «чорнові» записи.

У скоєнні шахрайських дій за схемою «ваш родич у біді» обґрунтовано підозрюються троє осіб: 1985, 1987 та 1995 років народження. Всі троє утримуються у СІЗО вже впродовж декількох років.

Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення про підозру зловмисникам за вчинення шахрайства.

Триває досудове розслідування в рамках провадження відкритого за частиною 3 статті 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області