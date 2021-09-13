Чернігівська поліція розшукує підозрюваного у вчиненні вбивства (фото)

Чернігівським районним управління поліції за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, розшукується Гришко Андрій Анатолійович.

Підозрюваний уродженець Чернігова 1975 року народження.

Прикмети: на вигляд 45-50 років, високого зросту, середньої статури, волосся коротке.

Всім, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, прохання повідомляти за телефоном (063)243-18-99 або 102.

Поліція Чернігівської області