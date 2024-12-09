Чернігівська поліція затримала чоловіка, який телефонував з погрозою підірвати багатоповерхівку

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції оперативно встановили чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення на спецлінію «102» про те, що хоче підірвати одну з багатоповерхівок міста. Зловмисника затримано до ізолятора тимчасового тримання.

Після надходження до поліції анонімного повідомлення про готовність вчинити підрив, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського райуправління. В результаті перевірки інформація не підтвердилась, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний мешканець Чернігова. Чоловік надав правдиві свідчення. Він зізнався, що зателефонував із неправдивим повідомленням про підрив будинку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області