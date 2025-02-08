Чернігівська поліція затримала двох зловмисників, які погрожували розправою військовослужбовцям

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом погрози фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК та СП. Обох зловмисників оперативно розшукали і затримали.

Ввечері 5 лютого до поліції надійшла інформація про те, що в одному з селищ Чернігівського району невідомі чоловіки поводяться агресивно та вчинили конфлікт з військовослужбовцями, погрожували їм фізичною розправою, розбили мобільний телефон одного з військових, після чого автомобілем втекли з місця події.

Поліцейські негайно відреагували та оперативно розшукали причетних до злочину – їх затримали в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Двом зловмисникам слідчі Чернігівського райуправління поліції повідомили про підозру у злочині, передбаченому статтею 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи).

Відділ комунікації поліції Чернігівської області