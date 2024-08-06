Чернігівські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вдарив ножем свого батька

Поліцейські Чернігівського райуправління поліції затримали 44-річного чоловіка, який під час сімейної сварки вдарив ножем свого батька, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вдень 5 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл неподалік Чернігова стався конфлікт між батьком і сином, що переріс у бійку. 44-річний чоловік схопив ножа та вдарив ним в груди батька. 62-річного потерпілого з тяжким пораненням госпіталізували до лікарні.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. В процесі огляду місця події поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України до ізолятору тимчасового тримання. Чоловік надав правдиві свідчення щодо скоєного.

Слідчий Чернігівського райуправління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Згідно з санкцією статті, зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області