Чернігівські поліцейські викрили двох братів, які організували виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин

Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну зловмисники обладнали в одному із сіл на Чернігівщині. Психотропні речовини та наркотичні засоби розповсюджували наркозалежним особам на території декількох областей. Їхню незаконну діяльність припинили працівники боротьби з наркозлочинністю Чернігівщини.

До оперативників Управління боротьби з наркозлочинністю у Чернігівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України надійшла інформація про те, що двоє братів, жителів Чернігівської області, організували виготовлення та збут наркотиків на території Київської та Чернігівської областей.

Як з’ясували поліцейські, чоловіки, 32 та 33 років, створили підпільну нарколабораторію на території домоволодіння, яке отримали у спадок у Козелецькому районі. Окрім лабораторії, в одному з приміщень будинку чоловіки обладнали цех з фасування амфетаміну та марихуани.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

На підставі ухвали районного суду працівники боротьби з наркозлочинністю у Чернігівській області, слідчі Козелецького відділу поліції, за фізичної підтримки поліції особливого призначення ГУНП у Чернігівській області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. У результаті вилучено амфетамін, близько восьми кілограмів марихуани, понад 10 літрів рідини та 5 кілограмів речовини, які є прекурсорами для виготовлення психотропів.

Крім того, правоохоронці виявили лабораторне приладдя – скляні колби, з’єднувальні трубки, пробірки, подрібнювачі та пристрої для куріння марихуани, зіп-пакети, електронні ваги.

Наразі слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.2 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За вчинене зловмисникам загрожує покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України

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