Чернігівські поліцейські затримали осіб, що підозрюються у вчиненні понад десяти крадіжок

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Чернігівського відділу поліції вийшли на слід двох осіб, які підозрюються у серії крадіжок з будинків у приватному секторі та дачних товариств.

За наявною у поліції інформацією, громадяни обкрадали будинки з вересня. Наразі відомо щонайменше про 12 постраждалих осіб. Поліція обґрунтовано підозрює у скоєнні злочинів двох осіб 1993 та 1994 років народження. Останні не місцеві та вже притягалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та розбої.

Зловмисники зазвичай користувалися відсутністю власників помешкань. В будинки вони потрапляли через вікна, викрадали переважно невеликі речі: золоті прикраси, побутову техніку, інструменти.

Вдома у підозрюваних поліція провела санкціоновані обшуки разом зі спецпідрозділом «КОРД». Поліцейські вилучили там низку інструментів для відмикання дверей, ключі від різних видів домофонів, близько двох десятків сім-карт, мобільні телефони, частину викрадених речей. Усі речові докази направленні на проведення відповідних експертиз.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана із проникненням у житло). Санкція цієї статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області