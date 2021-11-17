Чернігівця засуджено до 14 років позбавлення волі за розбій та вбивство жінки

Вироком Деснянського районного суду м. Чернігова 27-річного чернігівця визнано винним у розбої, поєднаному з проникненням у житло, та в умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором в судовому засіданні доведено, що у березні 2021 року у с. Довжик Чернігівського району обвинувачений прийшов до будинку, в якому мешкала 81-річна пенсіонерка, через незамкнені двері потрапив у помешкання та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, став вимагати у потерпілої гроші. Коли та відмовила, молодик повалив літню жінку на підлогу і завдав їй не менше п’ятнадцяти ударів молотком по голові. Від отриманих ушкоджень пенсіонерка померла на місці події.

Вбивши жінку, нападник обшукав її будинок, в одній з кімнат знайшов 7300 грн. та заволодів ними.

Судом повно та всебічно оцінено надані стороною обвинувачення докази у справі, враховано визнання вини обвинуваченим, та призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

За інформацією Чернігівської окружної прокуратури