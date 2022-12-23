чернівецькі поліцейські оперативно затримали молодика, причетного до крадіжки електрогенератора

Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні майнового злочину та звернулися до суду з клопотанням про тримання його під вартою. За крадіжку в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.





З повідомленням про кримінальне правопорушення до поліції звернувся представник громадської організації. Зі слів заявника, невідомий злодій викрав мініелектростанцію, що стояла на балконі другого поверху одного з чернівецьких ресторанів. Своїми діями крадій завдав збитків майже на 42 тисячі гривень.

Під час проведення першочергових слідчих і розшукових заходів співробітники Чернівецького райуправління поліції встановили особу зловмисника – 19-річного жителя обласного центру. Правоохоронці затримали хлопця в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У зловмисника поліцейські вилучили викрадений електрогенератор.

Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Також правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області