Чернівецькі поліцейські затримали двох чоловіків за скоєння вбивства з корисливих мотивів

Тіло вбитого чоловіка в лісосмузі неподалік Чернівців виявив місцевий житель та повідомив до поліції. У потерпілого не було будь-яких особистих документів чи інших речей, що вказували б на його особу. До розкриття тяжкого злочину долучили різні служби обласного управління Нацполіції, а також колег з інших областей. Всього лише кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб викрити підозрюваних і можливі місця їхнього сховку. Як з’ясувалося, двоє зловмисників позбавили чоловіка життя заради грошей, які він мав для придбання авто. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомлення про мертвого чоловіка в лісосмузі села Валя Кузьмина надійшло до поліції 11 вересня приблизно об 11 годині. Зі слів заявника, у померлого були травми голови.

Щоб з’ясувати обставини загибелі потерпілого, за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та районного управління поліції, спеціалісти-криміналісти, співробітники кінологічного центру ГУНП і криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС.

Для координації слідчо-розшукових заходів на місце події прибуло також керівництво обласного управління Нацполіції, Управління карного розшуку, Слідчого управління ГУНП і Чернівецької обласної прокуратури.

Під час огляду тіла померлого судово-медичний експерт виявив перелом черепа з ушкодженням мозку. Характер травми очевидно вказував, що чоловіка вбили.

Роботу поліцейських ускладнювала відсутність будь-якої інформації про особу загиблого, його спосіб життя та обставини, що могли стати причиною загибелі.

Правоохоронці ретельно оглянули тіло чоловіка, прилеглу територію і вилучили необхідну для розслідування слідову інформацію.

Уже протягом години співробітники поліції встановили особу потерпілого – 52-річного жителя Волинської області. Використовуючи можливості різних підрозділів ГУНП, оперативники карного розшуку визначили коло його спілкування, хронологію подій напередодні загибелі та можливі мотиви вбивства.

Правоохоронці дізналися, що волинянин приїхав на Буковину для придбання автомобіля і мав із собою 3 тисячі доларів США та 10 тисяч гривень. Оперативно відпрацьовуючи різні слідчі версії, поліцейські впродовж декількох годин встановили осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

Зокрема, співробітники кримінального блоку поліції з’ясували, що жителя Волині могли вбити двоє буковинців віком 29 і 34 роки. За попередньою інформацією, в одного з них потерпілий планував придбати транспортний засіб.

Щоб уникнути відповідальності за скоєне, обидва зловмисники на автомобілі покинули територію Буковини. Для розшуку порушників поліція Чернівецької області провела масштабну спецоперацію. За сприяння ГУНП в Тернопільській, Рівненській та Волинській областях поліцейські визначили маршрут утікачів і можливе місце переховування.

Для їх переслідування і затримання було створено спеціальні групи, до складу яких увійшли найбільш досвідчені оперативники та слідчі поліції Чернівецької області.

Вранці 12 вересня із залученням силової підтримки спецпризначенців «КОРД» правоохоронці затримали зловмисників в одному із готелів на Рівненщині. Поліцейські вилучили у затриманих речові докази причетності до кримінального правопорушення.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури повідомили затриманим про підозри у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 6 і 12 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні призначено судово-медичну та низку інших експертиз. Поліцейські проводять досудове розслідування, в процесі якого з’ясують усі обставини злочину.

Коментує: Руслан ДУДАРЕЦЬ – начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області