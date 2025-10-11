Четверо людей були вбиті та щонайменше 12 поранені унаслідок стрілянини у США

У місті Ліланд, в американському штаті Міссісіпі, сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули чотири людини, ще щонайменше 12 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на місцеву владу.

Мер міста Джон Лі розповів, що інцидент стався близько опівночі у суботу. Чотирьох поранених у важкому стані евакуювали гелікоптерами до лікарень. Інформації про їхній нинішній стан поки немає.

Наразі підозрюваних не затримано, триває розслідування.

За словами мера, стрілянина сталася на головній вулиці міста, де зібралися місцеві жителі після гри з нагоди Homecoming Ліландської середньої школи проти школи міста Чарлстон.

Ліланд – невелике місто в окрузі Вашингтон, населення якого становить близько 4 тисяч осіб, згідно з переписом 2020 року. // УП