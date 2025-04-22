Четверо малолітніх жителів Білгорода-Дністровського влаштували вибух у під’їзді багатоповерхівки

На щастя, внаслідок витівки хлопців ніхто не постраждав. Правоохоронці провели профілактичну роботу з дітьми та склали адміністративні протоколи відносно батьків. Їм загрожує штраф.

Днями, під час інтернет-моніторингу, в одній із груп месенджера поліцейські виявили відео, на якому четверо підлітків у під’їзді багатоповерхівки змішали в пляшці побутові хімічні речовини та кинули на сходовий майданчик, після чого вона вибухнула.

Зареєструвавши дані відомості, ювенальні інспектори Білгород-Дністровського районного відділу поліції встановили хлопців та розшукали їх.

Поліцейські з’ясували, що 12-річні місцеві товариші заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж.

«Раніше в поле зору правоохоронців ці сім’ї не потрапляли. Юнаків ми попередили про неприпустимість подібних витівок, а батькам нагадали про обов’язок виховувати синів та контролювати, де, з ким і як вони проводить вільний час. Відносно дорослих ми склали протоколи за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Це правопорушення карається штрафом у сумі до 1 700 грн. Адміністративні матеріали направлені суду», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Поліцейські закликають батьків більше уваги приділяти дітям, пояснювати їм, яку небезпеку становлять побутова хімія та інші речовини, що можуть вибухати, завдавати опіків та інших тілесних ушкоджень, до яких наслідків призводять протиправні вчинки.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини