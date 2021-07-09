Четверо осіб підозрюються у шахрайському заволодінні землями вартістю ₴4,1 млн. на Прикарпатті

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та пособництві у шахрайстві, а також у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, четверо осіб розробили план шахрайського заволодіння земельними ділянками за допомогою використання підроблених документів.

Вони підшукували землю, яка фактично не використовувалася, на території села Поляниця Яремчанської міської ради. Згодом на підставі підроблених документів, зокрема паспортів громадян України, нотаріальних довіреностей тощо, оформляли земельні ділянки на підставних осіб та купували ці ділянки без відома реальних власників.

У рамках досудового розслідування задокументовано шахрайське заволодіння 6-ма земельними ділянками, вартість яких становить 4,1 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Документування протиправної діяльності здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури