Четверо учасників НЗФ, які воювали на боці окупаційних військ, отримали по 15 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури чотирьох громадян України визнано винними. Їх засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Всім засудженим призначено покарання – по 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що у 2022 році мешканці Донеччини та Луганщини добровільно перейшли на бік ворога та вступили до так званої «народної міліції днр та лнр».

Чоловіки отримали обмундирування, стрілецьку зброю, боєприпаси та були зараховані до окремих особових складів військових формувань рф. Їх було призначено на посади стрільців, стрілець-радист та кулеметник. Засуджені опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу та надання першої домедичної допомоги.

За час проходження військової служби чоловіки виконували різні завдання, пов’язані з веденням бойових дій проти Збройних Сил України. Зокрема, забезпечували безпеку місць перебування армії рф, облаштовували окопи та бліндажі.

Окрім цього, патрулювали транспортні засоби, перевіряли документи в осіб, які у них прямували, здійснювали пропускний режим на блокпостах. Також евакуювали загиблих військовослужбовців.

З початку повномасштабного вторгнення воювали у населених пунктах Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей.

Усіх учасників окупаційних військ затримано.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури