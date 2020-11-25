Четырех полицейских будут судить за вымогательство, похищение людей и торговлю наркотиками и боеприпасами

В Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве. Досудебное расследование уже завершено, суд скоро рассмотрит дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры

Отмечается, что в течение апреля-июля 2020 года правоохранители сбывали психотропные вещества и боеприпасы.

Также они издевались над людьми, которые делали и продавали амфетамин. Нарушители лишали их свободы, незаконно проникали в объекты частной собственности, воровали наркотики и требовали от пострадавших деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. // Сегодня