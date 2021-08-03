Чиновник МОУ, вымогавший ₴100 тысяч за участие в тендере на разработку символики ВСУ, отделался штрафом всего на 50 тысяч больше

Начальника отдела разработки и внедрения военной символики управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ за получение взятки приговорили к 150 тысячам гривен штрафа.

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как известно, полковник в 2020 году требовал у основателя фирмы 10 процентов от суммы договора, за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дает возможность принять участие в государственной закупке. Ожидаемая стоимость договора составляла 4 миллиона гривен.

12 ноября прошлого года чиновника задержали в собственном служебном кабинете после получения части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч гривен.

«Учитывая личность обвиняемого, его искреннее раскаяние и активное сотрудничество со следствием, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 8850 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 150 450 грн., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 1 год. В настоящее время сумма штрафа обвиняемым уплачено на счет государства», – говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет Соломенский райсуд Киеве приговорил к этому штрафу Игоря Непоту по сделке с прокурором. Также суд снял арест с ряда имущества фигуранта.

Согласно декларации Непоты, он после разоблачения на коррупции продолжал работать в Минобороны и уволился после вынесения приговора.

Чиновник и его семья владеют двумя домами и квартирой в Борисполе, двумя квартирами в Киеве. Также у чиновника были две иномарки: Toyota Camry и Mitsubishi Nativa. // Преступности.НЕТ