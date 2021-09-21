Чиновника НКРЕКП на Волині затримали на хабарі у ₴20 тис.

На Волині під час отримання 20 тис. грн хабара викрили завідувача сектору Нацкомісії з держрегулювання в сферах енергетики. Слідство вважає, що гроші чоловік вимагав у керівника приватного підприємства, обіцяючи за це вплинути на членів комісії у Києві. Посадовцю інкримінують порушення статті про прийняття неправомірної вигоди, її санкція передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, завідувача сектору НКРЕКП на Волині затримали під час отримання хабара у понеділок, 20 вересня. Відомо, що сума хабара становила 20 тис. грн. Посадовця викрили працівники ГУНП та СБУ.

«Слідство вважає, що посадовець вимагав від керівника приватного підприємства 1000 доларів США за вплив на членів комісії у Києві задля вирішення питання про видачу суб’єкту господарювання ліцензії на постачання електроенергії споживачу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Посадовцю інкримінують порушення ч.3 ст. 369-2 ККУ (прийняття неправомірної вигоди для себе чи третьої особи). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

У прокуратурі не повідомили ім’я підозрюваного. Втім, на офіційному сайті НКРЕКП зазначено, що завідувачем відділу на Волині є Андрій Козачук. Він очолював цей відділ з 2015 року, оскільки за цей рік він вже подавав декларацію як керівник відділу. // zaxid.net