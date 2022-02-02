Чиновника судили за розголошення держтаємниці прибиральниці

Суд визнав винним у розголошенні державної таємниці начальника позаміського запасного пункту управління Луганської ОДА.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 28 січня.

1 липня 2019-го чиновник прибув у справах до Старобільської райдержадміністрації і познайомився там із прибиральницею приміщення. Того ж дня голова РДА призначив цю жінку також прибиральницею позаміського запасного пункту управління і обвинувачений забрав нову знайому із собою.

Близько півтора року жінка систематично відвідувала приміщення і прибирала там аж поки не виявилося, що для такої роботи необхідний був допуск до держтаємниці.

У вироку суду пояснюється, що державною таємницею було місцезнаходження позаміського запасного пункту управління Луганської ОДА.

Відповідно до висновку експерта з питань державної таємниці, відомості за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління мали ступінь секретності «Таємно».

Дії посадовця кваліфіковані як закінчений замах на розголошення відомостей, що становлять державну таємницю особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку із виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

Між підозрюваним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Чоловіка засудили до 2 років і 6 місяців позбавлення волі із забороною на 2 роки обіймати посади пов’язані із доступом до державної таємниці.

Суд звільняє засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.